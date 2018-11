Midterm: i risultati ora per ora, Stato per Stato

La parola agli americani. Dopo mesi di dura battaglia elettorale è la notte dell'Election Day e l'attenzione è tutta sui risultati per conoscere l'esito di quello che è considerato un referendum su Donald Trump. Ecco di seguito, Stato per Stato, quando chiuderanno i seggi nella nottata italiana.

* MEZZANOTTE, I PRIMI EXIT POLL - Si parte dall'Indiana e dal Kentucky.

* 1.00 DI MERCOLEDÌ, FLORIDA E GEORGIA MATCH DECISIVI - Chiusi i seggi anche in Alabama, New Hampshire, South Carolina, Vermont, Virginia. Per la poltrona di governatore in Florida si scontrano il democratico Andrew Gillum e il repubblicano Ron DeSanctis, mentre in Georgia la sfida è tra la democratica Stacey Adams e il rivale Brian Kemp. * 1.30 - E' la volta di North Carolina, Ohio e West Virginia.

* 2.00 LA SUPERSFIDA BETO-CRUZ - Urne chiuse in Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas. In quest'ultimo stato il big match fra la star democratica Beto O'Rourke e Ted Cruz per un seggio al Senato.

* 2.30 - Exit poll in Arkansas.

* 3.00 A NY È IL MOMENTO DI OCASIO-CORTEZ - Operazioni di voto concluse in Arizona, Colorado, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, Wisconsin, Wyoming, New York. In quest'ultimo Stato è attesa la vittoria della democratica 'socialista' Alexandra Ocasio-Cortez, che con i suoi 29 anni diventerebbe la più giovane deputata della storia alla Camera.

* 4.00 - Inizia lo spoglio delle schede in Idaho, Iowa, Montana, Nevada, Oregon e Utah.

* 5.00 OCCHI SUL 'NUOVO KENNEDY' - E' la volta della California, dove il favorito è l'anti-Trump Gavin Newsome. Seggi chiusi anche alle Hawaii e nello stato di Washington.

* 6.00 - Ultime urne a chiudere quelle in Alaska.