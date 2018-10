Ragazza morta: Procura procede per omicidio e violenza

La Procura di Roma procede per violenza sessuale e omicidio relativamente alla morte della ragazza di 16 anni di Cisterna di Latina trovata cadavere in uno stabile abbandonato di Roma nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Secondo le risultanze dell'autopsia la ragazza sarebbe stata violentata da più persone e poi uccisa. Gli uomini della Squadra Mobile stanno lavorando per identificare i frequentatori dello stabile abbandonato a San Lorenzo, quartiere di Roma noto anche per al movida. Il corpo della giovane è stato trovato all'interno dello stabile di vai dei Lucani frequentato anche da extracomunitari.

"L'hanno drogata e violentata, urlava". Questo avrebbe raccontato un testimone, un ragazzo senegalese alla polizia, riguardo la morte di Desiree Mariottini, trovata morta in uno stabile abbandonato a Roma. A rivelarlo in esclusiva è Storie Italiane, il programma su Rai1. L'uomo, testimone oculare, ha fornito la propria deposizione anche alla Polizia.