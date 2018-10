Ilaria Cucchi contro Nistri: 'Ha fatto uno sproloquio contro i carabinieri che hanno rotto il muro di omertà'

"Dal generale Nistri mi sarei aspettata non dico delle scuse, perchè avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli unici tre pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere il muro di omertà nel mio processo". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, parlando dell'incontro avuto ieri a Roma con il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri.

Riccardo Casamassima e la moglie, Maria Rosati, entrambi carabinieri, con le loro dichiarazioni hanno permesso la riapertura del processo. Davanti ai giudici avevano raccontato di avere subito conseguenze sul lavoro per avere parlato del pestaggio di Cucchi. Francesco Tedesco ha accusato del pestaggio di Cucchi i coimputati Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro.