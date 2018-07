Salvini, pochi nati scusa per migranti

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. Alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico". In gioco "c'è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità" e la sinistra sta usando la bassa natalità come una "scusa" per "importare migranti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato dal Times.

In un'altra intervista al Sunday Times il ministro parla di Brexit: "La mia esperienza nel Parlamento europeo mi dice che o ti imponi o loro ti truffano", ed esorta la premier britannica Theresa May ad adottare una linea più dura nei negoziati con la Ue sulla Brexit. Per Salvini, May dovrebbe prepararsi a lasciare il tavolo senza un accordo. "Perchè - aggiunge - su alcuni principi non c'è bisogno di essere flessibili e tu non dovresti fare passi indietro".