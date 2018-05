Governo: lo spread tocca i 175 punti e Piazza Affari continua a scendere

Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e tocca i 175 punti base con il rendimento del titolo decennale italiano al 2,29%. Il differenziale si è poi leggermente ridotto e oscilla a quota 174 eviaggia così sui massimi da fine agosto 2017, mentre il rendimento del Btp a 10 anni è ai livelli più alti da dieci mesi, da metà luglio 2017. Ma a evidenziare la forte tensione sul debito italiano è l'impennata del rendimento dei titoli a due anni, sui massimi da settembre del 2015. Il tasso del biennale ha sfiorato la soglia 0,22% (0,2185%) dallo 0,10% registrato in avvio di seduta.

Piazza Affari intanto continua a scendere nel giorno in cui i leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, salgono al Colle, nel pomeriggio, per presentare la loro squadra di governo.

La Borsa di Milano è la peggiore in Europa. Il Ftse Mib perde l'1,8% a 23.036 punti, mentre Londra sale di mezzo punto percentuale, Parigi cresce dello 0,3% e Madrid dello 0,2%. Francoforte è chiusa per festività. In Piazza Affari pesano gli stacchi della cedola di diverse società a grande capitalizzazione, che influiscono sull'andamento del listino. Gli investitori sono poi in attesa di conoscere il nome del premier: oggi Lega e Cinque Stelle saliranno al Quirinale. Lo stacco delle cedole pesa, tra l'altro, su Unipolsai (-7%), Intesa (-6,5%), Italgas (-5,5%) e Banca Generali (-4,6%).