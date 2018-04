Omicidio a Vieste, ucciso un 25enne

Un giovane di 25 anni, Antonio Fabbiano, di Vieste, è stato ucciso ieri sera a tarda ora con alcuni colpi di arma da fuoco da persone non ancora identificate. L'agguato è avvenuto sotto la sua abitazione, in via Tripoli intorno alle 23. Fabbiano, che, a quanto si è saputo, era legato al clan di Marco Raduano, è stato ferito con alcuni colpi d'arma da fuoco all'addome mentre era sotto la sua abitazione a Vieste. A cause delle condizioni, apparse subito gravi, è stato trasportato presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è deceduto poche ore dopo. L'agguato - secondo gli investigatori - sarebbe avvenuto nell'ambito della sanguinosa guerra di mafia che da anni si sta consumando tra due clan il lotta per il controllo del traffico di droga. Sull'omicidio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Foggia.