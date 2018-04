Ecco 'Cosa dirà la gente' di Iram Haq - CLIP ESCLUSIVA

Arriva al cinema dal 3 maggio Cosa dirà la gente di Iram Haq. LA CLIP ESCLUSIVA Il film, ispirato all’esperienza personale della regista, racconta la coraggiosa lotta di una giovane donna nel conquistare la propria indipendenza.

Il trailer



Dopo aver ricevuto un'ottima accoglienza al Toronto International Film Festival 2017, Cosa dirà la gente, diretto da Iram Haq, attrice, sceneggiatrice e regista norvegese di origine pachistana, sarà al cinema dal 3 maggio con Lucky Red. La regista porta sul grande schermo la sua esperienza con una storia commovente di amore e coraggio: l’amore familiare soffocato da rigide tradizioni e convenzioni e il coraggio di trovare la propria strada, nonostante le difficoltà e la sofferenza. Il film racconta la storia di Nisha, un'adolescente divisa tra la cultura occidentale e le tradizioni della sua famiglia pachistana, due mondi difficili da conciliare, che il film mostra, cercando di cogliere entrambi i punti di vista.



Di cosa parla il film

La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa, in famiglia, è la perfetta figlia pachistana, ma quando esce con gli amici è una normale adolescente norvegese.

Quando però il padre sorprende Nisha in intimità col suo ragazzo, i due mondi della ragazza entrano violentemente in collisione: i suoi stessi genitori la rapiscono per portarla a casa di alcuni parenti in Pakistan.

Lì, in un Paese in cui non è mai stata prima, Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura di suo padre e di sua madre.