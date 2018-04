Il Papa a Corviale gira in auto al Serpentone

Bagno di folla per Papa Francesco alla parrocchia di San Paolo della Croce a Corviale, nella periferia ovest di Roma. Prima di iniziare la sua visita, Bergoglio ha compiuto in macchina un giro intorno al 'Serpentone' il fabbricato lungo un chilometro simbolo della periferia romana, oggi in cerca di riscatto dopo anni di degrado. Il Pontefice ha poi incontrato i bambini del catechismo, quindi gli anziani, gli ammalati e i poveri. Dopo aver confessato tre parrocchiani, ha presieduto la messa.

"Ho sentito che Dio voleva quello. Mi sono alzato e sono andato avanti, non ho sentito niente di spettacolare". Così ha risposto il Papa a uno dei bimbi del catechismo della parrocchia di San Paolo alla croce a Corviale, che gli ha chiesto come si sia sentito quando è stato eletto. "Forse - ha aggiunto - sembra un po' noiosa come risposta ma non ho sentito paura, non ho sentito una gioia speciale, ho sentito che il Signore voleva quello. il Signore tante volte chiama, io ho salutato uno di voi che è in ricerca vocazionale, quello che si sente quando c'è una vera chiamata del Signore è pace, io ho sentito pace".