VistodaiMillennials - Le biografie

Antonio Manzoni, dopo la laurea in Giurisprudenza a Bologna, è volato a Londra, dove si trova tuttora, per un Master in Filosofia presso il King’s College. Di recente, ha iniziato ad interessarsi allo studio dei beni comuni, tematica su cui vorrebbe intraprendere un dottorato di ricerca.



Domenico Giannino, classe 1987, è dottore in diritto pubblico comparato presso l’Università della Calabria. Oltre ad insegnare diritto in diverse istituzioni accademiche londinesi, collabora attivamente con vari online blogs in Italia e nel Regno Unito, scrivendo di politica, globalizzazione e diritti umani.