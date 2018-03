Vaticano: calcinacci nella basilica di San Pietro, nessun ferito

Alcuni calcinacci, presumibilmente pezzetti di stucco, sono caduti nel pomeriggio da un pilastro della navata di sinistra della basilica di San Pietro, poco più avanti della cappella che ospita la Pietà di Michelangelo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, nessuno sarebbe rimasto ferito tra i turisti che affollavano numerosi in quel momento la basilica e che si sono allontanati subito, scattando immagini con i telefonini. La basilica resta comunque aperta.

Dopo il sopralluogo fatto dalla Gendarmeria, sono intervenuti gli storici operai della Fabbrica di San Pietro, i cosiddetti sanpietrini, per mettere in sicurezza la parte danneggiata.



Burke, operai già al lavoro - Intorno alle ore 17 di oggi, nei pressi della Cappella della Pietà della Basilica di San Pietro, una parte del rivestimento angolare di un pilastro si è distaccata, cadendo a terra. Lo spiega il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, in risposta ad una domanda dell'ANSA. "Nessuno è rimasto ferito e la zona è stata tempestivamente chiusa al pubblico. Gli operai sono prontamente intervenuti e stanno lavorando per mettere in sicurezza il rivestimento del pilastro. La Basilica è rimasta aperta e riaprirà regolarmente anche domani (30 marzo, ndr)".