Per Pasqua riapre Rainbow Magicland con nuovi spettacoli

Nuova stagione per Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti più grande di Roma, che riapre in occasione del lungo weekend di Pasqua, il 30 marzo. Attrazioni spettacolari, nuovi show dal vivo unici ed originali: è questa la formula della nuova stagione arricchita, quest’anno, da un’offerta commerciale dedicata alla famiglia.

"Frutto dell’esperimento folle di alcuni scienziati pazzi - si legge in una nota del Parco - solo qui potrete provare Shock, uno dei launch coaster più divertenti d'Europa, capace di lanciare chiunque da zero a cento chilometri in soli 2 secondi; o il salto di 72 metri dalla torre Mystika, una prova di coraggio che attende i più temerari.

Per la stagione 2018, il Parco conferma la sua attenzione nei confronti della famiglia che resta al centro della sua politica anticrisi offrendo a tutti i suoi visitatori un’offerta commerciale sempre più competitiva. A loro sono dedicati i pacchetti che consentono di trascorrere una giornata di spensieratezza e divertimento ad un costo accessibile. È possibile acquistare online (fino al 3 giugno con validità fino al 1 luglio): 3 biglietti a €59 invece di € 105, 4 biglietti a €79 invece di € 140, oppure 5 biglietti a € 99 invece di € 175.

Ma la vera novità di questa stagione è la possibilità di abbinare ai pacchetti famiglia un menù, che comprende: hamburger, patatine e acqua presso il fast food Boccondivino. Anche in questo caso l’offerta varia: acquistando online (fino al 3 giugno con validità fino al 1 luglio) si parte con 3 biglietti più 3 menù alla tariffa speciale di € 70; 4 biglietti più 4 menù alla tariffa speciale di € 95; fino a 5 biglietti più 5 menù alla tariffa speciale di € 119. In alternativa sarà possibile acquistare il pacchetto famiglia direttamente alle casse del Parco, stampando e consegnando il coupon in formato cartaceo a partire dal giorno successivo allacompilazione del coupon stesso: in questo secondo caso si potrà utilizzare il coupon esclusivamente fino al 3 giugno. Si parte da 3 biglietti alla tariffa speciale di € 69 invece di € 105; 4 biglietti alla tariffa speciale di € 89 invece di € 140; 5 biglietti alla tariffa speciale di € 109 invece di € 175. Con il Menù Incluso: 3 biglietti più 3 menù alla tariffa speciale di € 80; 4 biglietti più 4 menù alla tariffa speciale di € 105; 5 biglietti più 5 menù alla tariffa speciale di € 129. Resta invariato il pricing in cassa: €35 per l’intero e €29 per il ridotto di cui cambiano i parametri: saranno considerati biglietti ridotti quelli per i bambini oltre i 100 cm e fino a 140 centimetri di altezza. Sempre valida l’offerta prima acquisti e più risparmi; infatti, acquistando il biglietto online per la data prescelta, si potrà beneficiare di un prezzo vantaggioso: il biglietto intero online a data certa è a partire da €24 invece di €35, mentre il biglietto ridotto online a data certa da €19 (al posto di €29. Invece, scegliendo il biglietto a data aperta, sarà possibile acquistare l’intero a € 31,50 invece di € 35 e il ridotto ad € 26 invece di € 29. Non mancano le tariffe dedicate ai gruppi, alle scuole, parrocchie, centri estivi e associazioni.

Rainbow MagicLand, il più grande Parco divertimenti di Roma, si trova a circa 20 minuti in auto dalla Capitale, lungo la direttrice Roma-Napoli. Aperto al pubblico il 26 maggio 2011, ha ospitato ad oggi oltre 4 milioni di visitatori. Con un investimento di 300 milioni di Euro, il Parco si estende su una superficie di 600 mila mq ed è caratterizzato da una originale scenografia che rende la struttura unica nel suo genere. Rainbow MagicLand offre al pubblico oltre 40 tra attrazioni e spettacoli, montagne russe, torri di caduta, giochi acquatici e attrazioni per bambini; inoltre il Parco, dotato di 13.000 piante, ospita uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia, su una superficie di 60.000 m2, che produce 6,5 Megawatt di energia pulita. Importante anche la ricaduta occupazionale per il territorio con un beneficio dell’occupazione locale, che attualmente si attesta sulle 700 unità.