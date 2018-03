Maltempo: al Sud vento vorte e pioggia, attesa la neve

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Sono attese invece nevicate al di sopra dei 200 metri sulla Romagna, al di sopra dei 400-600 metri su Marche, Umbria, Lazio orientale, Abruzzo e Molise, in graduale calo fino ai 200 metri sulle Marche. Sempre in serata, infine, sono previsti venti di burrasca su Sicilia, Campania, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

QUESTA LA SITUAZIONE

Riprese corse navi per Capri, fermi mezzi veloci - Sono riprese le corse delle navi della Caremar che erano state sospese dalle prime ore di questa mattina a causa delle avverse condizioni meteo-marine. Alle 11 è ripartita la nave-traghetto da Capri per Napoli. Alle 12 ha ripreso a viaggiare la motonave da Napoli in direzione di Capri. Restano invece fermi tutti i mezzi veloci.

Nelle Marche pioggia, mareggiare e neve - Pioggia e mareggiate sulla costa, neve nell'interno con qualche difficoltà di circolazione per la nuova ondata di maltempo che ha colpito la regione, preannunciata da un allerta meteo della Protezione civile regionale.Maltempo di stanotte, annunciato ieri da allerta prot. Civ. Regionale. Le mareggiate hanno colpito, tra l'altro, la spiagge di Marzocca e Senigallia, dove si è riunito il Coc. Ad Ancona allagamento nella zona della frana Barduzzi, ma senza smottamenti, mentre sono stati segnalati allagamenti a Porto San Giorgio (Fermo). Neve nell'entroterra della provincia di Ancona, a Ostra Vetere e Corinaldo, di Macerata a Camerino e soprattutto in provincia di Pesaro Urbino, dove a causa di alcuni mezzi rimasti intraversati a causa della neve è stata chiusa e poi riaperta la SS73 bis "Bocca Trabaria". Imbiancata Urbino. Temperature in calo ovunque.

Mareggiata nel Salernitano, onde invadono statale - Una violenta mareggiata sul lungomare di Sapri, in provincia di Salerno: le onde hanno superato i muretti di contenimento invadendo un tratto di strada della Statale 18. Sulla sede stradale si sono riversati una grande quantità di detriti a causa dei quali si è resa necessaria la momentanea interruzione del traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, i Vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, gli uomini della Capitaneria di porto e personale dell'Anas. Non si sono registrati danni a persone ed alle numerose auto parcheggiate sul lungomare della cittadina saprese.

Protezione Civile Campania,da stasera torna allerta - Dopo una pausa pomeridiana, il maltempo tornerà a farsi sentire sulla Campania a partire dalla serata con una ripresa di piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Lo comunica la Protezione civile della Regione che ha emanato una nuova allerta meteo con un livello di criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle ore 22. L'avviso riguarda, in particolare, le zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 7 (Tanagro); 8 (Basso Cilento) dove si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere intense in alcuni punti del territorio. Anche le temperature saranno rigide con la presenza di neve anche al di sotto dei 600 metri di altezza. I venti spireranno localmente forti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche. Il mare si presenterà agitato o localmente molto agitato. Nelle restanti aree della Campania, sebbene non vi sia criticità idrogeologica, si segnalano venti localmente forti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche e mare agitato o localmente molto agitato. Non si esclude la presenza di neve sul Vesuvio e a quote superiori ai 600 metri nelle restanti zone. Si ricorda che attualmente è in vigore (e resterà attiva fino alle 15) l'allerta meteo di colore Giallo su tutta la Campania. La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire contrastare e mitigare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali.