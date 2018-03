Serie A: recuperi 3-4 aprile, derby resta in sospeso

Le partite di campionato rinviate per la morte di Astori verranno recuperate fra il 3 e 4 aprile, a eccezione del derby di Milano, per cui si aspetterà l'esito dell'ottavo di finale di E.League dei rossoneri. "Si potrebbero aprire scenari che riguardano la finale di Coppa Italia in programma il 9 maggio, a seconda anche del risultato Juve in Champions", ha spiegato il commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò: "La Fiorentina ha chiesto per fattore emotivo di non tornare a Udine nel giro di pochi giorni a giocare".

Serie A '18-19 al via 19 agosto,Boxing Day 26 dicembre - Prenderà il via nel fine settimana del 19 agosto il campionato di Serie A 2018-'19, che si concluderà il 26 maggio. Nel periodo natalizio si giocherà il 22 dicembre e, novità, anche il 26, in quello che gli inglesi chiamano 'Boxing Day'. Poi anche il 29 dicembre, prima della pausa invernale. Il campionato riprenderà il 20 gennaio, con il 13 un turno di coppa Italia, torneo che avrà una novità nel format: nei turni secchi fra squadre si Serie A il sorteggio deciderà chi gioca in casa.

Mercato Serie A chiude prima inizio campionato - Il mercato per la Serie A si chiuderà prima dell'inizio del campionato. La Lega ha deciso di modificare le finestre: quella estiva si concluderà il 18 agosto, 24 ore prima dell'inizio del campionato, e quello invernale il 19 gennaio, alla vigilia della ripresa dopo la pausa. "E' un segnale culturale", ha spiegato il commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, chiarendo che la modifica entrerà in vigore a prescindere da quanto succede nei tornei esteri.

Malagò, 19 marzo Serie A eleggerà Miccichè presidente - Il 19 marzo nell'assemblea della Lega Serie A "ci sarà la nomina a presidente di Gaetano Miccichè". Lo ha annunciato il commissario Giovanni Malagò, spiegando che nella riunione di oggi "le 20 società hanno accettato all'unanimità la candidatura" del presidente di Banca Imi, del gruppo Intesa Sanpaolo. Per la nomina dell'ad e delle altre cariche, ha aggiunto, "si è deciso con estremo buon senso di aspettare il responso dell'Antitrust sull'assegnazione dei diritti tv, il 25 marzo, e i 21 giorni successivi per le garanzie di Mediapro".