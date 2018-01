Globalizzazione, diritti umani e clima a COOPERA

Cosa fa l’Italia per uno sviluppo economico e una globalizzazione più equa? Come difendiamo i diritti umani e combattiamo il cambiamento climatico? Sono i temi che saranno sviluppati a COOPERA, la Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.



Due giorni di incontri, confronti, idee con esperti dal campo, imprese, testimonial e ospiti del mondo della cultura per capire quanto la cooperazione crei opportunità di crescita e lavoro per tutti.

L'evento si apre oggi con una sessione a carattere istituzionale alla presenza del Ministro degli Esteri Angelino Alfano, il Segretario Generale del Maeci Elisabetta Belloni, il Vice Ministro con delega alla Cooperazione Mario Giro, il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. E' confermata la partecipazione del Presidente della Repubblica Centrafricana Faustin Archange Touadera, del Commissario Europeo per lo Sviluppo, Neven Mimica, del Ministro delle Finanze del Senegal, Amadou BA. Interverranno inoltre Andrea Riccardi, Presidente Società Dante Alighieri, già Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione, il Presidente delle Regioni Stefano Bonaccini e il Presidente dell’ANCI Antonio Decaro.



La mattinata di domani sarà dedicata al tema 'La Cooperazione può cambiare il mondo?' e consentirà di condividere testimonianze ed esperienze di personalità note coinvolte in attività di sostegno in settori diversi dalla Cooperazione, sia a livello internazionale che locale. A seguire i Direttori dei Ministeri impegnati nella cooperazione presenteranno al pubblico gli investimenti realizzati e i risultati raggiunti. Molte anche le personalità del mondo dello spettacolo, dell’impresa, della comunicazione e dello sport, tra cui Isabella Ferrari, Elisa Di Francisca, Cesare Bocci, Selvaggia Lucarelli e The Jackal, che saranno testimoni dei progetti di cooperazione che hanno visitato con chi opera sul campo.

I lavori della due giorni si concluderanno con il documento di sintesi presentato dal Vice Ministro Mario Giro e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni.