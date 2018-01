Venti di burrasca e mareggiate. Cade da tetto scoperchiato dal vento e muore. A Roma si stacca tegola liceo Virgilio, ferita 17enne

Un uomo è morto cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l'abitazione del fratello. Giuseppe Talarico insieme al fratello, è salito per verificare i danni e per cause da accertare è caduto nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato deciso di trasferirlo nell'ospedale di Catanzaro, ma è morto poco prima dell'arrivo. Il fratello è rimasto ferito in maniera non grave.

Una ragazza di 17 anni, studentessa del liceo Virgilio a Roma, è rimasta ferita alla testa dalla caduta di una tegola e trasportata in ospedale. E' stata soccorsa dal 118 intorno alle 13 su lungotevere dei Tebaldi, all'uscita di scuola. Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco avrebbero ricevuto una richiesta per un intervento in seguito al distacco di una tegola dal tetto del liceo. La 17enne è stata portata in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù.

"Una tegola si stacca dal tetto della nostra scuola all'uscita dal lungotevere e colpisce una studentessa. La ragazza è stata portata in ospedale con un taglio in testa. Non si può frequentare una scuola con il rischio di farsi male ogni giorno: vogliamo scuole sicure subito!". Così in un post su Fb il collettivo autorganizzato Virgilio.

Mareggiate e onde fino a 6 metri, disagi per i traghetti con interruzione a Livorno e Napoli dei collegamenti con le isole minori, pali ed alberi divelti, tre feriti: sono i danni causati dal vento di burrasca - oltre i 100 km/h - che oggi ha soffiato su gran parte dell'Italia, dove è arrivata una perturbazione che sta attraversando il Paese. E se domani gli effetti di questa fase di maltempo si esauriranno, ne è prevista un'altra per il weekend.

E' stata una giornata di maltempo in cui il protagonista, sia pure in negativo, è stato il vento. Se le raffiche, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, hanno superato i 100 km/h, in montagna, come riferisce Arpa Piemonte, si è arrivati ai quasi 200 km/h delle zone di cresta. Disagi per i traghetti: a Livorno sono stati interrotti i collegamenti con le isole minori a causa del forte vento di Libeccio che da ieri sera sferza la costa Livornese.

Nel porto questa notte c'è stato un incidente: la nave Star Kinn, battente bandiera norvegese, un cargo di 200 metri di lunghezza, ha rotto gli ormeggi ed è andata a sbattere sul molo, su cui si è aperta una voragine di alcuni metri. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in città e all'isola D'Elba. Forte vento e mare molto mosso hanno bloccato quasi del tutto i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Da Capri l'ultima partenza per Napoli è stata quella del traghetto delle 6.40. Ferme anche tutte le linee che collegano le isole di Ischia e Procida con il capoluogo. Ritardi per i traghetti in Sardegna a Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura. Sempre in Sardegna le forti raffiche di maestrale hanno strappato la copertura di allumino del tetto di una scuola di Uta (Cagliari). Una mareggiata è stata registrata sul litorale romano: da Ostia fino a Fregene, passando per Fiumicino e Focene, la situazione appare critica sulla costa per l'erosione. Forti raffiche di vento e pioggia a tratti intensa stanno creando numerosi disagi a Catanzaro e in provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti e finiti su auto in sosta, rimozione di ostacoli, cartelloni e pannelli pubblicitari divelti. In Toscana i vigili del fuoco sono intervenuti per rami, alberi e tegole pericolanti, e a causa del forte vento è stata sospesa la circolazione dalle 8 alle 9.40 sulla ferrovia Tirrenica tra Rosignano e Campiglia. Le raffiche hanno fatto volare diversi materiali sulla linea elettrica tra Bolgheri e San Vincenzo danneggiandola. Tre i feriti in questa giornata di maltempo: il primo è una studentessa 17enne del liceo Virgilio, a Roma, colpita alla testa da una tegola caduta dall'edificio scolastico forse per il forte vento. Sempre a Roma un uomo di 53 anni dello Sri Lanka è stato ferito dalla caduta di un ramo sulla sua auto. Analogo incidente all'isola d'Elba: ferita una 28enne.