Covid: altri cinque decessi e 125 guariti in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore cin sono stati cinque morti a causa del coronavirus e sono stati registrati 99 nuovi casi positivi. E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi (dati Usl).

Le persone sottoposte a tampone sono state 232. Il bollettino segnala anche 125 guariti (il totale sale a 2.826) mentre il numero totale di contagiati attuali è 2.266.

Dall'inizio della pandemia i morti sono 253 (107 nella seconda ondata di contagi). I ricoverati sono 167 di cui 16 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 2.135 persone.