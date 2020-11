Regione: leggi bilancio, inizia iter in commissione

Inizierà la prossima settimana in seconda commissione l'esame della legge di stabilità regionale per il triennio 2021-2023, delle disposizioni collegate e del bilancio di previsione finanziario della Regione sempre per il triennio 2021-2023, oltre che dell'atto di proroga della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (Defr).

La prima riunione è fissata per lunedì 16 novembre, alle 10.30, per cominciare una serie di audizioni, sentendo il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e l'Assessore regionale alle finanze, Carlo Marzi.

Martedì 17 novembre, alle 14, sono in programma le audizioni dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, e dell'Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, Chiara Minelli. Venerdì 20 novembre, alle 14, i Commissari sentiranno l'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse, e l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri.

Lunedì 23 novembre, alle 9, toccherà ai rappresentanti di Finaosta Spa, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, di Confindustria VdA e del Centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta. Martedì 24 novembre, alle 14, ci sarà l'audizione dei rappresentanti di Adiconsum VdA, Codacons VdA, Federconsumatori, Adoc VdA e Avcu; Federazione Coldiretti VdA, Confederazione italiana agricoltori, Centro di assistenza agricola e Association régionale des éleveurs valdôtains (Arev); Confederazione nazionale artigianato, Confartigianato imprese VdA, Confcommercio imprese per l'Italia Regione Valle d'Aosta e Associazione degli albergatori (Adava).

Mercoledì 25 novembre, alle 14.30, saranno sentite le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Savt. Infine, lunedì 30 novembre, alle 9, saranno auditi i rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali e, a seguire, ci sarà la replica del Presidente della Regione e dell'Assessore alle finanze.