Coronavirus: 5/a commissione avvia stesura norma sanitaria

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - La stesura di una proposta di legge sanitaria e l'avvio di una fase conoscitiva per approfondire la situazione attuale. Questo il programma di lavoro emerso oggi dalla quinta commissione che si è riunita in videoconferenza e ha anche audito il comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, Luca Dovigo, e i referenti regionali delle organizzazioni sindacali FSP e SIULP della Polizia di Stato, Dimitri Calcagnile e Sergio Cosentino, sul tema dei test Covid-19 alle forze dell'ordine.

"Dal confronto odierno - ha spiegato la presidente Patrizia Morelli - è emersa la necessità di avere un quadro più chiaro della situazione in contemporanea con la predisposizione del testo legislativo. Abbiamo quindi deciso di procedere su piani diversi ma paralleli: da una parte effettueremo una serie di audizioni al settore della sanità, compresa l'Azienda USL, finalizzate ad acquisire tutti gli elementi necessari, dall'altra sarà creato un gruppo di lavoro fra i Consiglieri che lavorerà a una bozza di testo, sentendo anche la task force creata dalla Giunta per la gestione della fase 2 dell'emergenza, e che sarà poi condivisa con tutti i gruppi consiliari". (ANSA).