Ferrovia: Lavevaz, avanti su elettrificazione Aosta-Ivrea

"Proseguiamo sul progetto di elettrificazione che ha il grande vantaggio di poter utilizzare i mezzi rotabili dell'intero circuito italiano ma, nel caso remoto in cui l'elettrificazione non dovesse andare in porto, stiamo valutando alternative diverse". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sul progetto di elettrificazione della ferrovia Aosta/Ivrea.

"Per parte valdostana - ha aggiunto - proseguono le interlocuzioni con gli enti territoriali coinvolti dall'opera: l'iter della conferenza di servizi sta procedendo e abbiamo raccolto i pareri dei Comuni valdostani interessati dal passaggio della ferrovia che sono stati poi sintetizzati in una recente delibera di Giunta. Il ruolo della Regione è quello di fare da tramite tra gli enti territoriali e Rfi. Per quanto riguarda le interlocuzioni con i piemontesi, siamo in costante contatto con l'Amministrazione regionale che ha confermato la volontà di proseguire con l'elettrificazione della linea ed è stato affrontato il tema delle problematiche sollevate da parte di Ivrea. Il Comune del Canavese sta chiedendo a Rfi una serie di opere compensative per i disagi che dovrà subire".

"I treni a idrogeno costerebbero certamente di più - ha osservato il consigliere Simone Perron (Lega Vda) - ma avrebbero il vantaggio di consentire la creazione di un indotto e la nascita di un settore specifico. È comunque un settore da sviluppare nei prossimi decenni".