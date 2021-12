Consiglio Valle, 100mila euro per famiglie in difficoltà

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - L'ufficio di Presidenza ha destinato ulteriori 100 mila euro al progetto "Solidarité en Vallée d'Aoste", nato dalla collaborazione fra il Consiglio Valle e la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta e che ha lo scopo di sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà economica e di esclusione sociale "rese ancora più acute dalla nuova ondata di Covid-19".

I fondi "si aggiungono ai 275 mila euro messi a disposizione dal Consiglio Valle nel 2020 e derivano, in parte, dai risparmi generati dalla rinuncia o dalla riduzione delle indennità di carica e di funzione dei Consiglieri nel 2021 e, in parte, dall'avanzo del capitolo riguardante le iniziative istituzionali e culturali dovuto alle limitazioni imposte dalla pandemia", spiegano.

"Con i colleghi dell'Ufficio di Presidenza - specifica il presidente Alberto Bertin - abbiamo considerato la necessità di continuare a contrastare l'aggravarsi delle diseguaglianze economiche e sociali causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica. Fondazione Comunitaria ha presentato una relazione sulle attività condotte nell'ambito del progetto, che è volto sia a fronteggiare la povertà alimentare ed economica rispondendo a esigenze immediate, sia la povertà educativa, con la creazione di un servizio di doposcuola a sostegno del percorso formativo dei giovani. Gli ulteriori fondi stanziati andranno anche a potenziare quest'ultimo servizio che pone particolare attenzione alla promozione dell'inclusione". (ANSA).