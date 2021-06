Cgil: Sebben che siamo donne, evento a 75 anni da voto alle donne

"Sebben che siamo donne...Donne e politica: a 75 anni dal voto delle donne che cosa è cambiato?": è il titolo di un evento promosso dalla Cgil della Valle d'Aosta che si svolgerà mercoledì 2 giugno alle 17 nel salone del sindacato in via Binel 24, ad Aosta. E' anche prevista una diretta Facebook a cura di Collettiva, la piattaforma della Cgil nazionale.

L'iniziativa è organizzata dal Coordinamento Donne della Cgil Valle d'Aosta e nasce da una ricerca storica di Simona D'Agostino. Interverranno la stessa D'Agostino (sindacalista, insegnante, ricercatrice), Silvia Gradi (funzionaria FP Cgil VdA e Oss), Dina Squarzino (ex consigliera regionale), Giuliana Ferrero (ex assessore Comune Aosta) e Vilma Gaillard, segretaria generale Cgil Valle d'Aosta.