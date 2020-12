ANSA-IL-PUNTO/COVID, 24 decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - Sono 24 i decessi Covid in Trentino Alto Adige. In Trentino, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 13 decessi per coronavirus. Accertati 106 casi positivi in base a 2.829 tamponi molecolari e 343 positivi da 1.913 tamponi antigenici. Altri 138 casi sono stati accertati a conferma dei tamponi antigenici effettuati nei giorni scorsi.

Undici decessi e 285 nuovi casi positivi: è sempre pesante il bilancio della pandemia da coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, le vittime sono in totale 668. Le nuove infezioni sono state accertate sulla base della valutazione di 2.541 tamponi Pcr, 519 dei quali nuovi test. Il numero delle persone testate positive da Pcr al coronavirus è ora di 27.225. Ai dati quotidiani vanno aggiunti altri 103 positivi accertati sulla base di 3.383 test antigenici eseguiti ieri.

"Domani la conferenza Stato-Regioni dovrà esprimersi sull'ipotesi di anticipare le restrizioni previste in regime di zona rossa già ipotizzate dal governo nel periodo 24 dicembre al 6 gennaio". Lo ha riferito in consiglio provinciale il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al termine della riunione che si è svolta in teleconferenza questa mattina con i ministri Boccia e Speranza.

In base al decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, la soglia di allarme di posti in terapia intensiva occupati da malati Covid è stata stabilita essere del 30%. A superarla sono 14 regioni e tutte hanno valori in calo, eccetto la Provincia Autonoma di Trento e Veneto: Abruzzo (31%), Friuli Venezia Giulia (32%), Lazio (34%), Liguria (33%), Lombardia (51%), Marche (40%), Provincia autonoma di Bolzano (31%), Provincia autonoma di Trento (59%), Piemonte (42%), Puglia (41%), Sardegna (32%), Toscana (37%), Umbria (35%) e Veneto (35%). (ANSA).