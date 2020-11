Covid: in Trentino altri 7 morti, 31 nuovi ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - In Trentino si registrano oggi altri 7 decessi per coronavirus e 93 nuovi casi positivi su 1.484 tamponi molecolari analizzati dal laboratorio dell'ospedale S.Chiara di Trento.

Ci sono 31 nuovi ricoveri in ospedale (10 le dimissioni) che portano il totale dei pazienti covid a 476, di cui 43 in terapia intensiva. Le vittime hanno un'età compresa fra i 64 e gli 88 anni. Sul fronte scolastico, le classi in quarantena sono attualmente 94.

I dati sono stati resi noti dall'assessore alla salute Stefania Segnana. (ANSA).