Trento film festival, 68/a edizione al via il 27 agosto

I volti noti dell'arrampicata Manolo e Adam Ondra, gli esploratori Alex Bellini e Max Calderan e il fondatore di "Slow Food" Carlo Petrini sono alcuni degli ospiti della 68/a edizione del Trento Film Festival, in programma dal 27 agosto al 2 settembre a Trento.

Il programma dell'evento è stato presentato questa mattina attraverso un incontro stampa in teleconferenza. Sono confermati alcuni appuntamenti consueti, quali "MontagnaLibri", che si terrà nel padiglione di piazza Fiera, e la trasmissione in diretta di Radio Dolomiti, in una casetta apposita collocata nella stessa piazza. E' confermata anche la collaborazione con il Muse, nel cui giardino avrà luogo il "T4Future", una sezione speciale del festival dedicata al futuro sostenibile.

L'inaugurazione è fissata per giovedì 27 agosto, con lo spettacolo della scuola di circo "Bolla di Sapone". Sono attesi, oltre ai già citati, lo scrittore Mauro Corona, il meteorologo Luca Mercalli e gli atleti Laura Rogora e Simone Salvagnin.

Il programma completo è disponibile sul sito www.trentofestival.it.