110 decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Sono 110 i morti con Covid-19 in Alto Adige. Il dato è stato reso noto in serata dalla Provincia di Bolzano dopo un aggiornamento dell'elenco. Negli ospedali altoatesini sono morte infatti 78 persone, secondo i dati dell'Azienda Sanitaria. I decessi nelle case di riposo ammontano invece a 36, di questi quattro sono avvenuti dopo il ricovero in ospedale e rientrano nel computo dell'Azienda sanitaria. (ANSA).