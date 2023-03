Opera entra in liceo Michelangiolo dopo il corteo di sabato

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - Un'opera, realizzata in calligraphy art da Francesca Grosso coi volti di Piero Calamandrei, Maria Enriques Agnoletti e dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, che sabato ha percorso il corteo della manifestazione antifascista a Firenze, è stata consegnata ai rappresentanti di istituto del liceo Michelangelo per la sua esposizione in mostra. Lo fa sapere l'associazione InOltre Alternativa Progressista promotrice dell'iniziativa e dell'opera dal titolo 'Ora e sempre'.

Durante la manifestazione di sabato scorso diverse personalità del mondo politico e sindacale, tra cui Elly Schlein, Maurizio Landini, Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti, Peppe Provenzano, Roberto Speranza e Laura Boldrini, hanno scelto di farsi fotografare insieme all'opera come segno di sostegno. La rappresentazione artistica di Calamandrei, Agnoletti e Rosselli è composta dalle parole del discorso di Calamandrei ai giovani di Milano sulla Costituzione e dall'Epigrafe rivolta al camerata Kesserling. Dopo il corteo l'associazione InOltre ha consegnato l'opera ai rappresentanti di istituto del liceo Michelangelo che nei prossimi giorni faranno richiesta alla preside per esporla in via permanente nel corridoio principale dell'istituto. "Di fronte alle aggressioni - ha detto Giordano Bozzanca presidente InOltre - abbiamo sentito, in una data come il 4 marzo, in cui ebbe inizio il progetto di Costituzione dell'Assemblea dei 75 di rispondere e condannare la violenza neofascista cercando di elevare il dibattito anche sui valori costituzionali attraverso l'arte".

(ANSA).