Camion a fuoco in A1, coda verso sud nel Fiorentino

Coda fino a 11 km è stata segnalata da Aspi sulla A1 Milano-Napoli, tra i caselli di Firenze Impruneta ed Incisa verso Roma, a causa di lavori di ripristino a seguito di un camion che, si spiega, "si era incidentato prendendo fuoco e disperdendo il proprio carico": si viaggiava sulla sola corsia di sorpasso. Inoltre Autostrade segnalava 5 km di coda tra Valdarno e Firenze sud verso Firenze.

Sul posto sono intervenuti personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e i mezzi di soccorso. Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Roma, Aspi consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere la SS326 raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana.

Il camion era adibito al trasporto di derrate alimentari.

L'incendio generalizzato dell'automezzo, fanno sapere i vigli del fuoco, ha richiesto l'invio di risorse in supporto: due autobotti e un carro aria. Importanti le operazioni di spegnimento effettuate dai pompieri, con lo smassamento del materiale presente nel rimorchio.

La circolazione e' stata totalmente riaperta intorno alle 8.

Al momento si registrano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta ed Incisa verso Roma e tra Valdarno e Firenze sud verso Firenze



