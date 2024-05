Sfonda vetro per rubare e si nasconde in un armadio in banca

La notte scorsa la squadra Volanti della questura di Pisa ha arrestato un uomo per tentato furto aggravato nei pressi della filiale di una banca vicina al centro. L'uomo, un tunisino, è stato bloccato in seguito alla segnalazione di una residente che udiva forti rumori provenire dall'esterno dell'agenzia. Quando le pattuglie delle Volanti sono arrivate hanno notato un buco della vetrata e dentro il nordafricano nascosto dietro un armadio.

L'uomo è stato anche trovato in possesso di un taglierino e altri attrezzi idonei allo scasso, che gli sono stati sequestrati. Per lui è immediatamente scattato l'arresto in flagranza di reato per tentato furto pluriaggravato e, dopo la direttissima di oggi, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo a suo carico della misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA