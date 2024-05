Frana in discarica della Versilia, liquami finiti sull'Aurelia

"Uno smottamento, con conseguente sversamento di liquami c'è stato all'interno dell'ex discarica Cava Fornace con interessamento della viabilità e aree limitrofe. Avvisata Arpat, Regione Toscana e Centro Situazioni (Ce.si) della Provincia di Lucca. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e tecnici della protezione civile comunale".

Così il Comune di Pietrasanta dove il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha disposto l'apertura del Centro Operativo Comunale di Protezione civile.

Le acque uscite dall'ingresso dell'impianto hanno raggiunto la strada Statale Aurelia, che è rimasta transitabile, ed il canale adiacente alla strada che confluisce nella Fossa Fiorentina. Lavori di contenimento sono stati avviati per vitare che il liquido in uscita continui a finire sulla strada.

L'Arpat dopo i primi sopralluoghi ha spiegato in un comunicato che "l'emergenza è riconducibile ad un evento franoso avvenuto all'interno della discarica gestita dalla ditta Programma Ambiente Apuane spa e localizzata tra i Comuni di Montignoso e Pietrasanta lungo la via Aurelia, a seguito del cedimento strutturale di una parete, con conseguente fuoriuscita di presunto percolato". Arpat, prosegue la nota, "è intervenuta tempestivamente sul posto per acquisire le informazioni sull'accaduto ed il campionamento delle acque fuoriuscite, che sono state inviate ai laboratori per le verifiche analitiche".

Durante il sopralluogo "è stato verificato che il crollo e la conseguente fuoriuscita delle acque hanno riguardato la parte della discarica posta a sud est e attualmente non coltivata; il crollo non ha coinvolto aree attrezzate della stessa, né aree dedicate ad accogliere materiali, anche contenenti amianto, in attesa di essere posizionati a destino".



