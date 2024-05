Cremlino, la Nato è coinvolta nel conflitto, aumenta escalation

La Nato è direttamente coinvolta nel conflitto in Ucraina, e sta aumentando il livello dell'escalation. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo le dichiarazioni del segretario generale Jens Stoltenberg sull'uso da parte di Kiev di missili forniti da Paesi dell'Alleanza per colpire il territorio russo. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

"La Nato sta flirtando con la retorica militare e cadendo in un'estasi militare - ha poi aggiunto Peskov -. Le nostre forze armate sanno cosa fare, e continuano l'operazione militare speciale per prevenire tutte le minacce".



