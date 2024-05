Cannes, ecco quali film del concorso si vedranno in sala

Quest'anno buona parte dei film dl concorso stanno già staccando il biglietto per approdare sugli schermi italiani, senza contare che il boom di alcune piattaforme garantirà nel tempo una finestra potenziale anche per titoli meno attesi.

Risultano ovvi i titoli più o meno direttamente "nazionali" come "I dannati" di Roberto Minervini (in arrivo da "Un Certain Regard"), "Marcello mio" di Christophe Honoré (entrambi già in sala) e "Parthenope" di Paolo Sorrentino atteso per metà ottobre.

Le notizie più recenti riguardano invece due dei film più attesi. I Wonder porterà in sala "The Substance" con Demi Moore venduto da Match Factory ; Lucky Red insieme a BIM si è aggiudicata la distribuzione di "Il seme del fico sacro" di Mohammad Rasoulof. Sempre Lucky Red ha acquisito i diritti italiani di "Emilia Perez" diretto da Jacques Audiard, "Bird" di Andrea Arnold, i film in concorso di Gilles Lellouche e Miguel Gomez.

Eagle ha annunciato "Megalopolis" di Francis Coppola. La coproduzione italiana garantirà "Limonov" di Kirill Serebrennikov mentre "Oh! Canada" di Paul Schrader fa da capofila nel listino della neonata distribuzione Be Water e "The Apprentice" di Ali Abbasi uscirà con BIM.

Nessun dubbio infine per la sorte di "Kind of Kindness" di Yorgos Lanthimos (arriverà con Disney), mentre c'è ancora da confermare "The Shrouds" di David Cronenberg.

Restano così ancora sospesi altri titoli meritevoli come l'opera prima "Diamant Brut" della francese Agathe Riedinger e "Anora" di Sean Baker, trionfatore del Festival, al centro di fitti scambi di mercato in questi giorni.

Il film di chiusura del concorso "La plus precieuse de marchandises" di Michel Hazanavicius, comunque abbonato alle sale italiane, fa parte anch'esso del listino di Lucky Red.

