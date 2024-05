Muore investito da camion per la raccolta dei rifiuti a Prato

Un uomo di 78 anni è morto stamani a Prato dopo essere stato travolto da un camion per la raccolta dei rifiuti, un mezzo compattatore per la carte del Consorzio Astir-La Traccia che opera per conto di Alia.

L'incidente è avvenuto questa mattina a Chiesanuova. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse attraversando la strada per rincasare, in via Tagliamento. Sono intervenuti un'ambulanza della Croce rossa e i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale, per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Chiesanuova il 3 gennaio 2023 era morto un 75enne dopo essere stato urtato da un camioncino per la raccolta porta a porta della carta della cooperativa La Traccia.

