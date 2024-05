The Italian Sea Group, venduto quinto yacht Admiral 50m

The Italian Sea Group, gruppo della nautica di lusso di Marina di Carrara (Massa Carrara) comunica la vendita del quinto yacht Admiral 50 metri C.617 della serie 'semi custom', destinato a navigare le acque del Golfo (UAE). "Con la vendita di questo nuovo Admiral 50m a poche settimane dalla comunicazione della firma del quarto yacht della serie si conferma il consolidamento commerciale di Tisg nel segmento dei progetti semi-custom" commenta Giovanni Costantino, founder & ceo di The Italian Sea Group.

Lo yacht Admiral 50m, si spiega da Tisg, "con il suo profilo elegante e senza tempo, capolavoro made in Italy per forme, linee e soluzioni funzionali, continua a riscuotere un entusiasmante successo. Il design privo di barriere visive e l'elegante fluidità tra spazi esterni e interni, creano un dialogo continuo e naturale tra tutti gli ambienti, caratterizzati da grandi volumi e dettagli strutturali".

Per gli interni materiali come legno, pietre e metalli ruvidi mentre la "caratteristica rilevante del progetto è la disposizione delle cabine ospiti ed armatoriali che prevede la zona owner sull'upper deck, con una vista aperta su tre lati e un affaccio su un ponte privato a prua, e tutte le cabine ospiti sul ponte principale con grandi vetrate a scafo". Lo yacht Admiral 50m con 499 GT, può accogliere fino a 12 ospiti che potranno usufruire nel lower deck di due aggiuntivi locali lounge/convertibili in cabine extra.



