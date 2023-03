Assalto a bancomat con esplosivo nella notte vicino a Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 06 MAR - Ancora un'esplosione di bancomat in Toscana. Stavolta i ladri avrebbero usato un comando a distanza per far saltare lo sportello automatico di una banca a Pieve al Toppo (Arezzo) poi sono fuggiti con un bottino che secondo una prima stima si aggirerebbe ai 20.000 euro. Il colpo è della notte scorsa intorno alle 2.51. Lo sportello, situato in una zona industriale prospicente l'abitato di Pieve al Toppo, è stato fatto saltare poi i ladri sono scappati velocemente con le banconote. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Badia al Pino e i colleghi del nucleo investigativo di Arezzo che hanno dato il via alle indagini. Molto utili potranno risultare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. I ladri potrebbero aver fatto degli errori.

