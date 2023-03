Fanno esplodere bancomat in provincia Lucca

(ANSA) - LUCCA, 04 MAR - Ignoti hanno fatto saltare con esplosivo il bancomat dell'ufficio postale di Maggiano, in provincia di Lucca, oggi all'alba. E' il terzo episodio di un colpo a bancomat avvenuto tra la notte scorsa e stamani presto in Toscana: il primo c'è stato intorno alle 2:30 nel comune di Cerreto Guidi (Firenze, un altro a Campi Bisenzio, sempre nel Fiorentino. Per i carabinieri che indagano sull'episodio di Maggiano, non è escluso che i malviventi siano gli stessi che hanno agito a Cerreto Guidi.

A Maggiano almeno tre le persone che sarebbero entrate in azione e poi sono fuggite su un'Audi familiare scura. Il rumore dell'esplosione ha svegliato gli abitanti che però avrebbero fatto solo in tempo a vedere la vettura allontanarsi. Stando ai primi calcoli il bottino si aggirerebbe sugli 80mila euro.

Acquisite le immmagini di alcune telecamere di sorveglianza.

