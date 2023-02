Torna a Firenze 'La democrazia del corpo' con 16 spettacoli

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - A 20 anni dall'apertura di 'Cango Cantieri Goldonetta Firenze' torna la rassegna a Firenze 'La democrazia del corpo', dal 10 febbraio al 12 maggio, che ha come protagonisti la danza, la musica, la parola, i linguaggi del corpo e le arti performative. Si tratta di un progetto di Virgilio Sieni a cura del Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni, col sostegno del ministero della Cultura, Comune di Firenze, Regione Toscana e Fondazione Cr Firenze.

La prima parte de 'La democrazia del corpo 2023' - la seconda si terrà in autunno - vede 16 titoli con artisti come mk/Michele Di Stefano/Lorenzo Bianchi Hoesch/Amir ElSaffar, che debutteranno il 10 febbraio, Jurij Konjar, Armando Punzo (alla prima presenza a Firenze, il 25 marzo), Alessandro Sciarroni, Saburo Teshigawara e Thomas Hauert (in prima nazionale il 20 aprile con 'Efeu').

Al termine degli spettacoli, è stato spiegato nel corso della presentazione, sono in programma gli incontri con i protagonisti, coordinati da critici del settore. Nel programma anche laboratori per danzatori condotti da alcuni dei coreografi ospiti come Jurij Konjar, Marta Ciappina, Thomas Hauert. (ANSA).