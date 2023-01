Nave ong Ocean Viking in porto di Carrara con 95 migranti

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 29 GEN - La nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranèe è arrivata al porto assegnato di Marina di Carrara (Massa Carrara) con i migranti raccolti davanti alle coste della Libia. In porto il personale delle autorità marittime, della protezione civile, sanitario, della Regione Toscana per le attività di accoglienza dei 95 migranti, tra cui sono confermate le presenze di 15 donne e di 38 minori di cui 33 non accompagnati. I primi a intervenire salendo a bordo sono stati i funzionari della sanità di frontiera, la guardia costiera e la polizia. Sulla nave vengono fatti i primi esami medici, fra cui i tamponi Covid, poi i migranti verranno trasferiti a piccoli gruppi con van e pulmini a CarraraFiere, distante circa un chilometro, dove in un padiglioni ci sarà il secondo screening medico e l'identificazione per tutti. Nell'ambito del sistema protezione civile regionale sono presenti i volontari di Cri, Anpas e Misericordie, attivati sia sulla banchina, sia nella fiera. La nave Ocean Viking batte bandiera norvegese.

Per gli adulti "uomini, donne e nuclei familiari, il ministero dell'Interno ha fatto un piano di distribuzione per cui alcuni rimarranno in Toscana, altri andranno nel Lazio e nelle Marche - ha detto ai giornalisti il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea - i 33 minori non accompagnati saranno collocati in una unica struttura ricettiva a Marina di Massa e la gestione sarà fatta da una cooperativa che è stata individuata attraverso una procedura selettiva per manifestazione di interesse, anche quella fatta dalla prefettura nell'ambito di una attività di coordinamento". (ANSA).