Migranti: Ocean Viking; distribuiti in Toscana, Marche e Lazio

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 29 GEN - Per gli adulti arrivati con la nave ong Ocean Viking a Carrara, "uomini, donne e nuclei familiari, il ministro dell'Interno ha fatto un piano di distribuzione per cui alcuni rimarranno in Toscana, altri andranno nel Lazio e nelle Marche", mentre "i 33 minori non accompagnati saranno collocati in una unica struttura ricettiva a Marina di Massa e la gestione sarà fatta da una cooperativa che è stata individuata attraverso una procedura selettiva per manifestazione di interesse, anche quella fatta dalla prefettura nell'ambito di una attività di coordinamento".

Lo ha detto ai giornalisti il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea al porto di Marina di Carrara mentre sono in corso le operazioni di accoglienza. (ANSA).