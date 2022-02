Arte: il 18/2 museo San Marco in festa per Beato Angelico

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Visite guidate, una conferenza di storia dell'arte e la messa sono gli eventi in programma per la festa del Beato Angelico, patrono universale degli artisti, venerdì 18 febbraio presso il Museo e la Basilica di San Marco.

Alle ore 10.00 e 11.30, lo staff del museo, si spiega in una nota, offrirà ai visitatori due visite guidate gratuite, incluse nel biglietto di ingresso, dedicate alla 'Sala del Beato Angelico', recentemente rinnovata, che ospita il nucleo più importante al mondo di dipinti su tavola del frate pittore.

Massimo dieci persone per visita, con prenotazione obbligatoria.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, su invito di Angelo Tartuferi direttore del museo, nella Basilica di San Marco il professor Gerardo di Simone dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, uno dei più accreditati specialisti di Beato Angelico, terrà la conferenza 'Gloria, specchio e decoro dei pittori. Il Beato Angelico nella città dei Papi', dedicata all'ultimo periodo dell'artista, particolarmente intenso sul piano creativo, svoltosi principalmente a Roma, dove morì il 18 febbraio 1455.

A seguire, alle ore 18.30, sarà celebrata la messa in memoria di Beato Angelico, presieduta da monsignor Giuseppe Sciacca, vescovo di Fondi (Latina), nominato da Papa Francesco alla fine di gennaio presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica. (ANSA).