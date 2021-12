A Firenze una mostra di foto dedicata alle dive di Zeffirelli

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Una mostra fotografica dedicata alle dive di Zeffirelli, come omaggio alle star del cinema, del teatro e dell'opera che hanno segnato la carriera del regista fiorentino: la propone a Firenze l'Hotel Savoy, indirizzo toscano del gruppo Rocco Forte Hotels, in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli onlus. 'Le Dive di Zeffirelli' è visitabile all'Hotel Savoy dal 16 dicembre al 18 aprile 2022. L'esposizione propone una selezione di iconiche fotografie in bianco e nero dell'archivio Zeffirelli che ritraggono alcune tra le più famose star italiane e internazionali con cui il regista ha lavorato nel corso della sua carriera artistica nel cinema, nel teatro di prosa e nell'opera in musica. Tra le dive, ritratte tra il 1958 e il 2009, ci sono Maria Callas, Fanny Ardant, Cher, Olivia Hussey, Brooke Shields, Valentina Cortese, Faye Dunaway, Carla Fracci, Anna Magnani, Claudia Cardinale, Elizabeth Taylor e Monica Bellucci. Il percorso espositivo si estende dalla lobby dell'Hotel Savoy, al salotto lounge e al ristorante & bar Irene e si conclude nella suite presidenziale.

La mostra dedica un particolare tributo a Maria Callas, il più grande amore artistico di Franco Zeffirelli, ritratta in foto insieme al maestro, mentre nella suite presidenziale sono esposte due scatti sul set de La Traviata (1958) e della Tosca (1964). Nella suite esposto anche un bozzetto di realizzazione del regista de Il Turco in Italia (1955), una delle opere teatrali in cui Zeffirelli diresse la Callas, firmandone anche scene e costumi.

La mostra Le Dive di Zeffirelli sarà aperta anche al pubblico. (ANSA).