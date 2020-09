Remake coreano 'Perfetti sconosciuti' a Florence Kora fest

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - 'Intimate strangers', remake sudcoreano del film di Paolo Genovese 'Perfetti sconosciuti', sarà uno degli eventi speciali della 18/a edizione di Florence Korea film fest, in programma dal 23 al 30 settembre a Firenze.

La rassegna si terrà in forma "ibrida", sia dal vivo al cinema La Compagnia di Firenze, sia nella sala virtuale Più Compagnia con proiezioni e incontri.

'Intimate strangers' sposta da Roma a Seul la scena della commedia che ha vinto tre Nastri d'argenti, due David di Donatello e un Globo d'oro e che vanta in totale 18 remake.

Diretto dal regista Lee Jae-Kyoo e distribuito dalla Lotte Enterteinment, la sceneggiatura, fedele all'originale, è stata curata da Bae Se-Young. Ad animare il film il cast composto da Cho Jing Woong, Yum Jung Ah, Yoo Hae Jin, Yoon Kyung Ho, Kim Ji Soo, Lee Seo Jin e Song Ha Yoon. 'Intimate strangers' fa parte dell'omaggio a Cho Jin-woong, attore a cui il festival dedica per la prima volta in Italia una retrospettiva con una selezione di 5 titoli: dal thriller apprezzato dalla critica e dal pubblico 'A hard day' di Kim Seong-hun (2014) al dramma carcerario tratto da una storia vera "Man of will" di Lee Won-tae (2017) passando per l'action poliziesco sul mondo della droga "Believer" di Lee Hae-Young (2018) fino alla più recente commedia "Man of man" del regista Yong-Soo in cui le strade di un avvocato in fin di vita e un gangster che vuole redimersi si incontrano (2019).

La 18/a edizione del Florence Korea Film Fest è organizzata dall'Associazione Culturale Taegukgi - Toscana Korea Association, diretta e ideata da Riccardo Gelli (console onorario della Repubblica di Corea in Toscana). (ANSA).