Android, da fiera Barcellona novità per app e accessibilità

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - In occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, la fiera dedicata alle nuove uscite dal mondo smartphone e non solo, Google ha annunciato aggiornamenti per Android e Wear OS, il sistema operativo per dispositivi indossabili. La prima novità riguarda Google Keep, app Android per creare note e liste. Presto verrà introdotto un nuovo widget per la schermata home per visualizzare e gestire rapidamente i contenuti. Il widget mostrerà anche promemoria, colori di sfondo e immagini. Su Wear OS saranno disponibili due nuove scorciatoie per creare note e liste direttamente dagli orologi. In merito al cloud, Google Drive per Android consentirà di usare sia dita che stilo per scrivere sui documenti Pdf, potendo anche scegliere spessore del tratto e salvare parti di testo su smartphone o tablet. Nell'app per chat e videochat, Meet, è stata aggiunta la cancellazione del rumore di sottofondo mentre su Chrome si potrà aumentare la dimensione dei contenuti (testo, immagini, video e controlli interattivi) fino al 300%, conservando il design della pagina. La funzionalità è attualmente attiva nella versione beta del browser e mira a rendere più accessibile la navigazione. Sono inoltre disponibili nuove combinazioni di emoji per la tastiera Gboard. Per migliorare l'accessibilità anche dall'orologio, Wear OS 3 introdurrà due nuove modalità di suono e di visualizzazione. Il mono-audio per limitare il disorientamento, mentre le modalità di correzione del colore e di scala di grigi offriranno una maggiore scelta per il display del quadrante. (ANSA).