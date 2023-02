Honor, arriva in Europa Magic5 Pro e il pieghevole Magic Vs

Al Mobile World Congress di Barcellona Honor ha annunciato la disponibilità a livello mondiale di Magic5 e del pieghevole Magic Vs. "Adottiamo un approccio umano-centrico all'innovazione dei prodotti, offrendo soluzioni tecnologiche intuitive per migliorare la vita quotidiana di tutti - ha dichiarato George Zhao, Ceo di Honor Device Co, Ltd - Magic5 Pro e Magic Vs, spingono i parametri di riferimento del settore in ogni aspetto dell'esperienza d'uso degli smartphone, in linea con la nostra visione di consentire un approccio alla vita smart per tutti".

Magic5 Pro è caratterizzato da cornici simmetriche a doppia curvatura ultra strette su entrambi i lati e dal design della Star Wheel Triple Camera che si trova al centro della cover posteriore. Dotato di un display Ltpo da 6,81 pollici con un esclusivo schermo flottante quad-curvo, offre una luminosità HDR di picco di 1800 nit, garantendo una visione chiara anche in piena luce solare. Per alleviare l'affaticamento degli occhi, il dispositivo ha una bassa emissione di luce blu. Infine, Magic5 Pro ha una fotocamera principale da 50 MP; è basato su Android 13 con interfaccia MagicOS 7.1.

Magic Vs è invece il primo smartphone pieghevole di Honor ad arrivare sul mercato internazionale. Supporta un pennino ed una cerniera priva di ingranaggi realizzata con una tecnologia di lavorazione a fusione in un unico pezzo e un numero di componenti nella struttura di supporto della cerniera ridotto da 92 a soli 4. Ha uno spessore di 12,9 mm quando è ripiegato, è dotato di un display esterno Oled da 6,45 pollici, che copre il 90% del dispositivo. Il display interno Oled ha una diagonale da 7,9 pollici. Il processore a bordo è uno Snapdragon 8+. Honor Magic Vs offre anche un sistema di riduzione del rumore AI per chiamate audio e video, ed è basato su Android 12. Il comparto fotografico, infine, è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX800 da 54 megapixel affiancato da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3X e un terzo da 50 megapixel con ottica ultra grandangolare e campo visivo da 122 gradi. Sia sul display interno che su quello esterno ci sono dei sensori da 16 megapixel.

A completare la serie Magic di Honor c'è anche il Magic5 lite, già arrivato in Italia, dotato di un display curvo Oled da 6,67 pollici, processore Snapdragon 695 5G con 6GB RAM e 128GB di storage e una tripla fotocamera posteriore.