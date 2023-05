L'allarme dei big, 'rischio estinzione con l'IA, è come le pandemie'

L'intelligenza artificiale pone una minaccia esistenziale all'umanità e dovrebbe essere considerata un rischio sociale come le pandemie e le guerre nucleari. E' l'allarme lanciato dai leader del settore. In una lettera aperta firmata da più di 350 manager e diffusa dalla no profit Center for AI Safety si legge: "mitigare il rischio di estinzione" posto dall'intelligenza artificiale "dovrebbe essere una priorità insieme ad altri rischi sociali come le pandemie e le guerre nucleari". Fra i firmatari della lettera, riporta il New York Times ma anche altri media internazionali, ci sono l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman, il numero uno di Google DeepMind Demis Hassabis e il leader di Anthropic Dario Amodei.