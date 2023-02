OnePlus 11 Concept, primo smartphone raffreddato a liquido

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - OnePlus al Mobile World Congress di Barcellona ha presentato il prototipo di uno smartphone con sistema di raffreddamento attivo che si chiama 'Active CryoFlux'. La tecnologia - spiega l'azienda - si è dimostrata in grado di abbassare la temperatura del telefono durante il gaming fino a 2,1°C - migliorando anche la frequenza dei fotogrammi di 3-4 gradi. Durante la ricarica, invece, è stato registrato un abbassamento delle temperature di 1,6°C, riducendo il tempo di ricarica di circa 30-45 secondi. Active CryoFlux è dotato di una micropompa piezoelettrica industriale in ceramica, collegata a delle condutture inserite tra i diaframmi superiore e inferiore.

La micropompa occupa un'area inferiore a 0,2 cm2, che permette al liquido di raffreddamento di circolare intorno alle condutture senza aumentare eccessivamente il peso e lo spessore di OnePlus 11 Concept.

Oltre al dispositivo OnePlus 11 Concept, l'azienda cinese ha svelato altri prodotti, tra cui OnePlus 11 5G, il suo flagship più recente dotato di tecnologia AR e ray tracing integrata, sviluppata in collaborazione con Qualcomm e Perfect World Games.

A Barcellona il colosso tecnologico ha mostrato inoltre OnePlus Pad, OnePlus 45W Liquid Cooler e le nuove OnePlus Buds Pro 2.

"Continuiamo a investire nell'innovazione e a collaborare con partner leader del settore per dare vita alle nostre tecnologie", ha detto Kinder Liu, Presidente e Ceo di OnePlus.

