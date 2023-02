Xiaomi 13, 13 Pro e 13 lite arrivano in Europa

Dopo il lancio a dicembre sul mercato cinese Xiaomi sceglie il Mobile World Congress di Barcellona per il debutto internazionale dei suoi smartphone Xiaomi 13 e 13 Pro. Hanno il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, un processore Snapdragon 8 Gen 2 e il Surge battery management system. L'azienda cinese alla fiera tecnologica porta anche gli auricolari Buds 4 Pro, lo smartwatch Watch S1 Pro e il monopattino e Electric Scooter 4 Ultra che è una novità ma al momento non sarà disponibile in Italia.

"La collaborazione con Leica ci ha permesso di creare una serie di smartphone che non esitiamo a definire il nostro capolavoro. Grazie a questo imaging system congiunto che coinvolge sia hardware che software l'obiettivo è che chi acquista Xiaomi 13 Series possa creare il proprio capolavoro", ha detto Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 offriranno 3 generazioni di aggiornamenti del sistema Android e 5 anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza. La versione Xiaomi 13 Lite, invece, ha la versatilità della doppia fotocamera frontale per gli appassionati di social media. Sono già disponibili per il preordine online.

A Barcellona Xiaomi ha anche parlato dei Wireless AR Glass Discovery Edition, un paio di occhiali a realtà aumentata, supportati dalla presenza della piattaforma Snapdragon XR2 Gen 1, cioè lo stesso chip a bordo di Meta Quest 2. Al momento l'azienda non ha reso noto quando il dispositivo sarà disponibile, ma nel 2023 è prevista una spinta per questo genere di dispositivi, anche Apple dovrebbe presentare i suoi visori.