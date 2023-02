Mobile World Congress Barcellona, Re Spagna a inaugurazione

È partita stamattina la nuova edizione del Mobile World Congress di Barcellona, fiera mondiale della tecnologia in programma per quattro giorni e con quasi 750 operatori e produttori e 2.000 espositori partecipanti. Tecnologie 5G e 6G, tendenze del Metaverso, industria 4.0 o innovazioni nei trasporti come il treno del futuro Hyperloop sono alcuni dei temi principali da cui si attendono novità. All'evento inaugurale della fiera hanno assistito il re di Spagna, Felipe VI e il premier iberico Pedro Sánchez. "Il vero valore della tecnologia consiste nell'unire le persone - ha detto quest'ultimo - nessuno dev'essere lasciato indietro in questa grande rivoluzione".