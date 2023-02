Lenovo aggiorna il portafoglio ThinkPad per lavoro ibrido

Al Mobile World Congress di Barcellona Lenovo ha presentato le nuove soluzioni per Pc e Chromebook, aggiornando la linea ThinkPad e svelando tredici modelli che saranno in vendita tra aprile e agosto. "Progettate seguendo linee di design contemporaneo ed esclusivo, le nuove soluzioni tra cui l'aggiornamento completo di tutto il portafoglio ThinkPad, si concentrano su miglioramenti delle prestazioni del sistema, un maggiore utilizzo di materiali più sostenibili e continui miglioramenti" spiega la società cinese che mira a "semplificare l'adozione dei nuovi modelli di lavoro nell'ufficio ibrido e fornire funzionalità avanzate per soddisfare un'ampia gamma di requisiti ed esigenze per l'utente moderno".

In particolare ThinkPad Z13 Gen 2 e ThinkPad Z16 Gen 2 sono computer portatili di fascia alta per il lavoro ibrido. Lo schermo Oled - rispettivamente - misura 13,3 pollici con risoluzione 2.8K e 16 pollici con risoluzione 4K. Lenovo ha anche introdotto un ThinkPad X13 e X13 Yoga di quarta generazione riprogettato con cornici più strette, nuovi colori, materiali e funzionalità, anche in questo caso "per facilitare il lavoro nell'ufficio ibrido e la mobilità". Il portfolio ThinkPad per il 2023 si completa con i notebook ThinkPad T14s, T14 e T16 di quarta generazione insieme ai ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 e L15 di quarta generazione, progettati per le aziende con un'ampia gamma di funzionalità di mobile computing.