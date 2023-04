Inail: Russo, congratulazioni a nuovo coordinatore comitato

(ANSA) - CATANZARO, 01 APR - "Mi congratulo con Luigi Cuomo per l'elezione a coordinatore regionale del Comitato Inail Calabria". Lo afferma in una nota Tonino Russo segretario generale della Cisl calabrese.

"Il Comitato Inail regionale - prosegue - rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le attività che l'Istituto deve programmare e progettare, insieme alle parti sociali, per il sostegno di lavoratrici e lavoratori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro. I dati che purtroppo leggiamo in tema di infortuni sui luoghi di lavoro continuano ad essere impressionanti. Nei primi due mesi del 2023, si contano 100 vittime, 73 sul lavoro e 27 in itinere.

È ancora preoccupante l'incidenza di mortalità dei giovanissimi con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, più che tripla rispetto alla fascia 35-44 anni. È necessario perciò ripartire dalle scuole dove si formano i futuri lavoratori. La cultura della prevenzione deve far acquisire consapevolezza già in età scolastica".

"La Cisl Calabria - conclude Russo - nel ringraziare il direttore regionale dell'Inail Fabio Lo Faro per aver più volte sollecitato le strutture provinciali affinché la costituzione del Comitato si realizzasse in tempi brevi, augura dunque buon lavoro al coordinatore Luigi Cuomo, al vice coordinatore Fabio Giubilo, ai componenti Eugenio Spadafora, Gerardo Calabria, Domenico Lo Duca, Concetta Zurzolo". (ANSA).