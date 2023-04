Ex Ilva: D'Alò (Fim), riavvio relazioni con intesa su Cigs

(ANSA) - TARANTO, 29 MAR - "L'intesa raggiunta oggi segna per noi un passo importante di riavvio delle relazioni con un'azienda che era sorda agli incontri con il sindacato, ma che ora torna a confrontarsi con noi, intavolando le opportune trattative. I punti importantissimi che sono all'interno di questa intesa è che non ci sono esuberi. È una procedura di Cigs con cui gestire la fase di contrattura". Così il segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D'Alò, dopo la firma dell'accordo sindacale sul rinnovo della cassa integrazione straordinaria in Acciaierie d'Italia. Si sono dissociate invece Uilm e Usb.

La firma dell'accordo "porterà sollievo economico - aggiunge - ai lavoratori in cassa. Viene riconosciuta la tredicesima che non è sicuramente da poco, per chi per anni non ha potuto fare neanche i regali di Natale. L'accordo garantisce non solo una rotazione più equa, ma anche una gestione attraverso un confronto serrato con le Rsu su tutti quelli che sono gli aspetti che noi abbiamo segnalato nel tempo e denunciato negli anni in cui la cassa integrazione, accordo o non accordo, veniva sempre concessa dal ministero e a noi era precluso qualsiasi spazio di trattativa".

Secondo il segretario Fim "è sbagliato voler legare due aspetti importanti, come possono essere, da una parte la cassa integrazione per AdI, dall'altra il destino di Ilva in AS. Non è un mistero che il sindacato continua a chiedere al ministro Adolfo Urso e quindi al Mimit risposte occupazionali certe per quei lavoratori. Abbiamo sempre denunciato che i patti parasociali sono stati cambiati dal 'governo Conte 2', in un accordo sconosciuto alle organizzazioni sindacali. Questa intesa ci dà lo stimolo - conclude - perché quella discussione, che deve iniziare seriamente con il ministro Urso, prenda un avvio al più presto". (ANSA).